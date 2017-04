Atividade destina-se à formação ética, cognitiva, física e emocional dos alunos, visando a uma vida plena, saudável, equilibrada e responsável

publicado em 20/04/2017

Os alunos 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Unifev iniciaram, neste semestre, o Projeto “Pensando Bem”.

A ação busca educar os jovens visando ao autoconhecimento, ao autorrespeito e à cidadania entre eles. Por meio de palestras ministradas por especialistas, os estudantes são inseridos em contextos educativos, que incentivam as formações ética, física e emocional.

Além de elevar o poder de discernimento, autocritica e autoconsciência, o Projeto leva em conta a saúde física, mental e emocional dos participantes, incentiva-os a pensar e estudar com rigor e fundamentos, a conviver em sociedade de forma consciente e a fazer escolhas saudáveis e responsáveis.