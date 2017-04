Atividade foi inspirada no intercâmbio da aluna Gabriela Leitner Pareja, que viajou ao México após vencer o concurso do Rotary, em 2016

publicado em 20/04/2017

O Colégio Unifev promoveu, na última segunda-feira (dia 17), no auditório da Cidade Universitária, um evento sobre a cultura e a história do México, voltado aos alunos do Ensino Médio.

Com direito a palestras, vídeos, canções, danças, trajes e quitutes típicos, a atividade teve o objetivo de envolver os estudantes no tema, contextualizando com eles desde a pré-história à cultura atual daquele país.

Segundo o Prof. Esp. Paulo Eduardo de Mattos Stipp, responsável pela disciplina de História, a ação foi inspirada no intercâmbio de dois meses da aluna no 3º ano do Ensino Médio Gabriela Leitner Pareja, 16 anos, ao México, após ela vencer o concurso "Sonho Internacional" do Rotary, em 2016.

“Vimos a oportunidade de aproveitar, por meio das disciplinas de História, Geografia, Arte e Filosofia, a experiência que a Gabriela viveu, compartilhando-a com os demais alunos da Escola, afinal, o aprendizado deve ser repassado” explicou.

De acordo com Gabriela, poder dividir o que aprendeu em seu intercâmbio com os colegas é maravilhoso, pois a cultura mexicana é riquíssima. “Foi um prêmio enriquecedor, me apaixonei pelo país e pelo povo que me recebeu de braços abertos. Eles me lembraram muito os brasileiros, devido à simpatia” contou.