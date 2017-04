Na abertura do tradicional Campeonato de Futebol - Veteranos "Carlos Roberto Gonçalves - Sabará", realizada no domingo (2), uma rodada dupla cheia de gols na Arena Plínio Marin. Na primeira partida, o ataque "rolo compressor" do Clube dos 40 arrasou com o time do Grilo, estabelecendo a goleada de 7 a 1. Na partida de fundo, o onze de Américo de Campos venceu com um pouco mais de dificuldades ao time do Niva, por 2 a 0.

Promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o Campeonato Veteranos prossegue no próximo domingo, dia 9, com mais duas rodadas duplas, em Votuporanga e Valentim Gentil. No Clube dos 40, às 8h, o time do Niva tenta a recuperação, mas terá pela frente um dos favoritos ao título, a Fisioclínica, que tem no gol o homenageado deste ano, o goleiro Sabará. Às 10h, um duelo de titãs entre o Américo de Campos e o time da casa, o Clube dos 40.

Em Valentim Gentil, no gramado do Centro Desportivo Rafael Cavalim, o anfitrião receberá, às 8h, o Bar Pinguim/Garfus Restaurante, estando reservado para a partida de fundo o embate entre o time do Grilo e Cosmorama. Tanto no Clube dos 40 quanto em Valentim Gentil, os jogos terão portões abertos para o público. A organização do Campeonato Veteranos é da ARAV - Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga e a realização é da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da Unifev.