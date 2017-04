Alguns dos acidentes aconteceram simultaneamente; ocorrências foram atendidas por PM, SAMU e Corpo de Bombeiros de Votuporanga

publicado em 07/04/2017

Da redação

No início da tarde desta sexta-feira, entre as 14h e às 14h30, cinco acidentes foram registrados em Votuporanga. Alguns deles registrados simultaneamente.

O primeiro aconteceu na esquina das ruas Paraíba e Uruguai, por volta das 14h, entre um carro e uma moto. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. De acordo com informações, no local havia óleo, o que poderia ter causado o acidente. O Corpo de Bombeiros esteve no local para aplicar o produto para evitar mais deslizes.

Na rua São Paulo foi registrado outro acidente entre carro e moto. De acordo com a Polícia Militiar, o carro estava saindo de uma vaga de estacionamento e colidiu com a moto que estava na via. A vítima teve ferimentos leves e optou por ir ao atendimento médico por outros meios.

Na rua Guaporé esquina com a rua Amazonas, próximo a avenida Brasil, foi registrado outro acidente, por volta das 14h. De acordo com a Polícia Miilitar, a vítima leve, R. S. T., 23 anos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A PM ainda informou que o acidente teria acontecido após a motorista do carro não avistar a moto e atravessar a rua, colidindo com o veículo que seguia pela rua Amazonas.

Na avenida Emílio Arroyo Hernandes foram registrados dois acidentes. O primeiro próximo à rua Leonardo Commar, em que houve uma queda de moto. A vítima foi socorrida em estado leve pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga. Em seguida, por volta das 14h30, outro acidente foi registrado. De acordo com a PM, possivelmente o carro avançou o pare e atingiu a moto que seguia no sentido Centro-bairro. (Colaborou Gabriele Reginaldo)