Participantes dos cursos de capacitação de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos realizados pela Vigilância Sanitária em dezembro de 2016 e fevereiro de 2017 já podem retirar seus certificados na sede da Secretaria Municipal da Saúde, de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h. A partir de maio a certificação será obrigatória, licenciando estabelecimentos do setor alimentício e profissionais que atuam no ramo.

As capacitações têm o objetivo de orientar cozinheiros, garçons e demais profissionais do setor alimentício de Votuporanga sobre a importância da higienização na preparação de pratos e manuseio dos alimentos que serão colocados à venda. “Para garantir a qualidade e boas práticas dos alimentos comercializados os profissionais e as empresas do setor deverão apresentar o certificado de participação no treinamento no ato das vistorias e inspeções feitas pela Vigilância”, reforça a coordenadora da Vigilância Sanitária, Danieli de Abreu Leppos.

Os cursos são gratuitos e realizados frequentemente pela Vigilância Sanitária. O órgão funciona em prédio anexo à Secretaria Municipal da Saúde, na rua Santa Catarina nº 3890 – Patrimônio Velho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9787.