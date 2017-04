De acordo com a Secretaria da Saúde, já são 107 casos positivos; campanha de intensificação da vacinação é realizada

publicado em 07/04/2017

Das 7h às 17h, os profissionais das unidades de saúde avaliarão a situação vacinal dos pacientes

Da redação





Desde o início do ano, a Prefeitura de Votu poranga vem registrando casos de caxumba na cidade. De acordo com a Secretaria da Saúde, já são 107 casos positivos da doença. Mais de um caso registrado por dia no ano.

A Secretaria informou que acompanha cada um dos casos de caxumba registrado no município e faz o bloqueio de pessoas que mantiveram contato com o caso suspeito, promovendo a vacinação de familiares e amigos. “Para se evitar o contágio da caxumba é necessária a vacinação através da tríplice viral, que protege contra a caxumba, rubéola e sarampo”, explicou.

Para intensificar a vacinação, até hoje, das 7h às 17h, os profissionais das unidades de saúde avaliarão a situação vacinal dos pacientes, e se necessário, irão vaciná-los. As doses viabilizadas gratuitamente pela rede pública integram o calendário vacinal.





Caxumba

A caxumba é uma infecção viral que afeta as glândulas parótidas, um dos três pares de glândulas que produzem saliva. As parótidas estão situadas entre suas orelhas e à frente delas. A caxumba é comum em crianças, mas também pode afetar os adultos, ocorrendo em uma ou nas duas glândulas. Este agravo é altamente contagioso e transmitido facilmente pelo ar e pelo contato direto com as secreções das vias aéreas da pessoa infectada.

“No surgimento de sinais e sintomas da doença é importante procurar atendimento médico na UPA – 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital do Pozzobon ‘Fortunata Germano’ ou nas unidades de saúde”, afirmou a pasta.