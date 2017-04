O corpo será velado a partir das 13h na cidade de Turmalina

publicado em 03/04/2017

O carcereiro Leci João de Brito, 58 anos, irmão do narrador de rodeios Debrail de Brito, morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 3, em um acidente automobilístico registrado na rodovia Percy Waldir Semeghini, próximo ao bairro rural do Caxi em Fernandópolis.

Brito teria capotado o veiculo Astra, placas CYI-7600, quando transitava pela via que liga Guarani d´Oeste a Fernandópolis. As causas do acidente ainda não foram apuradas pelas autoridades. O fato foi registrado por volta da 1h.

O corpo será velado a partir das 13h na cidade de Turmalina.