Não é só Votuporanga que tem sido sede do Campeonato de Futebol - Veteranos "Carlos Roberto Gonçalves - Sabará". Num modelo inovador da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, estão sendo marcadas rodadas também em estádios da região, numa forma de reforçar o intercâmbio entre atletas, comissões técnicas e torcidas, celebrando a amizade e reverenciando o bom futebol.

No último domingo (9), foram duas rodadas duplas, uma no gramado do Centro Desportivo Raphael Cavalim, em Valentim Gentil, e a outra no Clube dos 40. No primeiro jogo na cidade vizinha, o time da casa empatou com o Bar do Pinguim/Garfus Restaurante, pela contagem mínima. Na partida de fundo, o time do Grillo venceu o Cosmorama por 2 a 1.

Em Votuporanga, no Clube dos 40, muitos gols no primeiro jogo, quando a Fisioclínica/Lan Reservatórios/Ryori goleou o time do Niva por 6 a 4.Completando a rodada, mais um dia de inspiração dos artilheiros, com os anfitriões do Clube dos 40 não respeitando os visitantes e vencendo por 3 a 2 onze de Américo de Campos.

O campeonato prossegue no próximo domingo, com mais duas rodadas duplas. No Clube dos 40, às 8h, o time do Bar Pinguim/Garfus Restaurante encara a equipe da casa; logo depois, às 10, tem o Time do Grilo enfrentando Valentim Gentil. Nos mesmos horários, em Cosmorama, no Estádio Municipal Aristides Vendramini, a esquadra local mede forças contra o Time do Niva, fechando com Fisioclínica//Lan Reservatórios/Ryori contra Américo De Campos.

Todos os jogos tem entrada franca e a organização do Campeonato Veteranos é da ARAV - Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga, com realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e apoio da Unifev.