Cidade Universitária também receberá a 4ª edição do projeto "Seja um Herói - Salve Vidas" nos dias 24,25 e 27 de abril

publicado em 04/04/2017

A UNIFEV realizou, nos dias 27, 28 e 30 de março, uma campanha para cadastramento de possíveis doadores de medula óssea no Campus Centro da Instituição. Pelo quarto ano consecutivo, a ação contou com o apoio do curso de Enfermagem e foi realizada em parceria com o projeto "Seja um Herói - Salve Vidas" e o Hemocentro de Fernandópolis.

Ao todo, 174 voluntários fizeram a coleta de sangue para amostra durante a ação. De acordo com a responsável pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Marinês Ralho, a UNIFEV fica muito feliz em poder colaborar com a iniciativa.

“Nossa parceria com a campanha cresce a cada ano, pois sabemos da importância desse gesto tão simples e que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Fechamos essa primeira etapa com um bom número de doadores e aguardamos mais pessoas para a segunda parte do projeto, na Instituição”, contou.

Cidade Universitária

A ação ainda continua na UNIFEV, na Cidade Universitária, nos dias 24, 25 e 27 de abril. Os interessados deverão comparecer no pátio do campus, no dia 24, a partir das 8h30, ou nos dias 25 e 27, a partir das 19 horas.

Os voluntários precisam ter entre 18 e 54 anos, gozar de boa saúde (não ter doença infecciosa ou incapacitante) e apresentar documentos como RG, CPF e o cartão do SUS, no ato da inscrição. Quem já possui registro no Redome não precisa fazer o cadastro novamente.

Para saber mais sobre a iniciativa acesse: www.sejaumheroi.com.br