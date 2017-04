O evento conta com um almoço ao fim da caminhada no valor de R$ 18

publicado em 01/04/2017

Evento tem como ponto de encontro a praça São Bento

Da Redação





Neste domingo o grupo Pé na Estrada realiza mais uma caminhada que tem como objetivo promover o contato das pessoas com a natureza. O evento tem como ponto de encontro a praça São Bento, às 7h30.

De acordo com a organização da caminhada, o destino é o sítio São Sebastião, em Votuporanga. “Vamos de carro até o sítio e o deixaremos lá. De lá, nós vamos caminhando”, afirmou.

O evento conta com um almoço ao fim da caminhada no valor de R$ 18. As bebidas devem ser levadas pelos participantes.

A orientação é que os participantes sigam pela vicinal “Adriano Pedro Assi”, a Estrada do 27. “Após passar a Bell Champ é preciso andar por mais 5 km. Quem participar poderá ver uma plantação de seringueira, logo após a faixa do pé na estrada do lado direito e entrar”, explicou a organização.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)