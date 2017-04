Atividade, realizada durante o mês de março, teve o objetivo de abordar canções para aperfeiçoar a interpretação e a compreensão auditiva dos alunos acerca do espanhol

publicado em 20/04/2017

A universitária Natália Moreira Rocha da Silva, 27 anos, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), subprojeto Letras-Espanhol da UNIFEV, desenvolveu, durante o mês de março, um projeto musical com os alunos do Centro de Estudos de Línguas (CEL), que funciona em anexo à escola estadual Dr. José Manoel Lobo.

A iniciativa, teve o objetivo de aperfeiçoar a interpretação e a compreensão auditiva dos estudantes acerca do idioma. Na oportunidade, todos puderam conhecer uma linguagem mais informal.

Atualmente, Natália cursa o 7º período da graduação de Letras – Inglês. Porém, a universitária já possui licenciatura em Espanhol pelo Centro Universitário de Votuporanga, desde 2011.

“A atividade foi realizada com a turma de nível intermediário. Durante a aula, analisamos as canções da cantora mexicana Julieta Venegas e conseguimos trabalhar as dificuldades, esclarecendo as dúvidas. Todos puderam ampliar o seu conhecimento sobre a cultura mexicana. Para finalizar, os estudantes tiveram que escrever o roteiro de um videoclipe. A experiência foi demais”, ressaltou a bolsista.

De acordo com a supervisora do projeto na escola, a professora Sandra Fortes, o exercício foi positivo e colaborou com o desenvolvimento pedagógico dos alunos. “Além dos conteúdos propostos pelo Plano de Ensino do curso de Espanhol do Centro de Estudo de Línguas, a ação cumpre a função de aproximar o estudante de uma prática linguística mais realista e cotidiana”, finalizou.