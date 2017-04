Serviço é uma parceria da Prefeitura com o órgão para ampliar atendimento aos moradores no pagamento dos boletos que estiverem vencidos

publicado em 06/04/2017

Moradores de Votuporanga agora contam com mais um ponto de atendimento para atualizar as vias dos boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2017, o Poupatempo. O serviço para emissão da segunda via passou a ser disponibilizado também naquele órgão por meio de uma parceria com a Prefeitura, para ampliar atendimento aos contribuintes que perderam o prazo de vencimento dos carnês.

O atendimento do Poupatempo funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h. A intenção é oferecer mais um canal para facilitar e agilizar o serviço, já que o Poupatempo atende também aos sábados. Independente disso, a atualização da segunda via continua sendo feita também na Central de Atendimento da Prefeitura, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, ou pelo site, no link: https://web.votuporanga.sp.gov.br/.





O IPTU é um dos impostos mais importantes para o desenvolvimento da cidade, sendo uma das principais fontes de renda do município. A arrecadação do IPTU gera receita para a Prefeitura investir em serviços de saúde, educação, assistência social e outras áreas. Através desse imposto, há possibilidade de maior crescimento do município e em consequência, a melhoria de vida da população.