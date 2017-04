Pelo terceiro ano consecutivo, Votuporanga foi selecionada para integrar a lista de cidades participantes do programa “Viagem Literária”, realizado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, com execução da Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (SP Leituras) e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).

Neste ano, o “Viagem Literária” chega à sua 10ª edição com um novo formato, dividido em cinco módulos: “Inicial”; “Contação de Histórias”; “Infantojuvenil”; “Adulto” e “Escrita Criativa”.

O “Módulo Inicial” foi realizado na última segunda-feira (10/4), nas dependências da Biblioteca de São Paulo (BSP), na capital do Estado, com uma reunião de representantes dos munícipios selecionados, na qual foram apresentadas as ações que serão empreendidas ao longo da execução do programa.

Já o módulo “Contação de Histórias” será a primeira atividade do “Viagem Literária” a ser executada em Votuporanga no ano de 2017. Serão realizadas duas sessões de contação de histórias, na Biblioteca Municipal “Castro Alves” (BCA), localizada no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”. O evento será comandado pelo contador Henrique Athayde, que traz à biblioteca a apresentação “Sarô?! Histórias para ninguém ficar doente”, no dia 22 de maio, às 9h e às 14h.

Os módulos “Infantojuvenil” e “Adulto” serão desenvolvidos, respectivamente, nos meses de junho e agosto, com bate-papos com escritores.

A novidade fica por conta do “Módulo de Escrita Criativa”, que contará com oficinas ministradas por bibliotecários, profissionais de bibliotecas e educadores locais, que receberão material de apoio e orientação técnica em capacitações presenciais e virtuais, ministradas pela escritora e doutora em Literatura Brasileira, Noemi Jaffe. A ideia é que todos os municípios estejam preparados para implantar essa ação a partir do mês de setembro, na intenção de transferir uma metodologia prática a ser incorporada à programação regular das bibliotecas participantes.

Sobre o programa “Viagem Literária”

O programa “Viagem Literária” foi lançado em 2008 e, desde o início, mesmo tendo assumido diferentes formatos, manteve seu objetivo de promover encontros de escritores, contadores de histórias e outros importantes artistas brasileiros com frequentadores das bibliotecas públicas de municípios paulistas.

Atualmente, o “Viagem Literária” é um dos mais consolidados programas da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, sendo sempre muito bem recebido em todas as cidades.

Para comemorar seus 10 anos de existência, o “Viagem Literária” teve sua abrangência ampliada e se estenderá pelos meses de maio, junho, agosto e setembro de 2017, alcançando um total de 90 municípios.

Entre os anos de 2012 e 2016, o programa realizou 1140 eventos, com 167 escritores e contadores convidados, atendendo a um o público de mais de 129 mil pessoas.