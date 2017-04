Em sua segunda competição neste ano, a atleta Bianca Schaivo Venturini levantou o seu primeiro troféu de campeã. Bianca disputou a etapa riopretense do Campeonato Paulista de Tênis, nas quadras do Clube Monte Líbano. Para chegar ao pódio, teve de vencer adversárias de alto nível, a começar pela primeira rodada, contra uma atleta de Uberlândia, num jogo com quase 3 horas de duração.

Depois, a votuporanguense continuou vencendo, até chegar na final contra uma atleta que integra o Centro de Excelência de Rio Preto, consolidando o título com uma expressiva vitória por 6x4 e 6x0.

"Estamos muito felizes, pois constatamos que a Bia está numa crescente. Isso nos alegra, pois ela, que treina duro no Assary com o professor João Luiz, faz parte da nossa equipe nos Jogos Regionais e Abertos, inclusive fez parte do grupo que colocou Votuporanga entre as quatro melhores equipes de tênis, nos Jogos Regionais de Araçatuba, no ano passado", diz o secretário José Ricardo, de Esportes e Lazer.

"O prefeito Dado tem uma proposta, que é a de transformar Votuporanga na cidade de todos os esportes, para o que tem contado com a parceria preciosa da Unifev; este resultado conquistado por Bia no tênis, mostra que esta é uma política correta, que irá render muitos pódios para Votuporanga, seja nos campeonatos oficiais, seja nos Jogos Regionais, com atletas de ponta em todas as modalidades", prevê. Além do apoio da Prefeitura, Bianca tem o incentivo do Assary Clube de Campo, da Academia Pró-Saúde e do Royal Club. No primeiro torneio do ano, Bianca participou de uma competição em Ribeirão Preto onde, num jogo duríssimo com parciais de 7x6 e 6x3, foi eliminada pela campeã do torneio, uma atleta de Campinas.