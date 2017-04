Universitários do curso de Psicologia encabeçam campanha, pelo 4º ano consecutivo, a fim de orientar as pessoas sobre condutas inadequadas

publicado em 10/04/2017

O projeto do curso de Psicologia da UNIFEV “Atitudes Positivas”, que já está em sua 4ª edição, melhorou em 50% o comportamento dos alunos, na própria Instituição, em relação ao uso dos banheiros, preservação do patrimônio público, adoção de hábitos sustentáveis e realização de mais ações socialmente responsáveis.

Para que a onda de conscientização não se perca, os universitários continuam os trabalhos junto a todas as turmas do Centro Universitário de Votuporanga e do Colégio Unifev, a fim de orientá-las sobre condutas inadequadas, incentivando hábitos simples, capazes de fazer a diferença para o convívio em sociedade.

De acordo com a coordenadora interina da graduação em Psicologia, Profa. Ma. Maria Celina Trevisan Costa, o projeto sempre é renovado a cada ano e estendido à comunidade, por meio da Rádio e TV Unifev. “Os alunos vivenciam a atuação em psicologia social e comunitária com a efetivação desse trabalho de conscientização integrado. Fico muito contente por obtermos bons resultados com as ações até então realizadas”, contou.

Para a estudante do 7º período do curso de Psicologia Thainara Von Ancken, 20 anos, a iniciativa visa a atender não só às necessidades da UNIFEV, mas, também, ao bom convívio social. “Queremos despertar a consciência das pessoas, por meio de coisas simples, como andar mais de bicicleta e deixar o carro na garagem ou, até mesmo, apagar as luzes dos cômodos da casa que estiverem sem ninguém. São coisas pequenas, mas que podem ajudar na economia de gastos domésticos e em um futuro melhor para o planeta”.