A Secretaria ressaltou ainda que já intensificou a fiscalização naquela região

publicado em 13/04/2017

Lombada instalará após o cruzamento com Rubens Roveri Foto: Aline Ruiz/A Cidade

Aline Ruiz

O atropelamento que matou dois homens na avenida Emílio Arroyo Hernandes na madrugada do último domingo (9) fez com que a Prefeitura repensasse na segurança daquele local. Questionado pelo A Cidade, o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, afirmou que será instalado um redutor de velocidade após o cruzamento com a rua Rubens Roveri, no sentido Centro/Bairro.

Marcos Antônio do Prado, 49 anos, e Paulino de Andrade, 55 anos, foram atropelados por uma caminhonete S-10 no momento em que iriam atravessar a avenida. O condutor do veículo, Plínio Bergamo Pinho, 26 anos, fugiu sem prestar socorro.

O A Cidade entrou em contato com algumas pessoas que frequentam aquele local. Elas, que preferiram não ser identificadas, afirmaram que o trecho onde o acidente aconteceu costuma ter rachas, principalmente aos fins de semana.

Sobre esta afirmação, a Administração Municipal foi questionada e, por sua vez, informou que o secretário esteve no local e realizou uma análise junto com a equipe técnica do setor, onde ficou definido que será instalado um redutor de velocidade após o cruzamento com a Rua Rubens Roveri, no sentido Centro/bairro.