Quantidade atende demanda de um mês no Hospital; arrecadação faz parte de uma gincana entre os colaboradores

publicado em 07/04/2017

Com o sentimento de orgulho e pertencimento ao complexo, os colaboradores do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga se mobilizaram para ajudar a Santa Casa. Eles doaram 2.000 litros de leite, quantidade que atende o consumo de um mês do Hospital.

A arrecadação foi feita no período de seis a 31 do mês passado, graças à realização de gincana entre os funcionários em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta sexta-feira (7/4). “Nossos colaboradores foram divididos em três grupos: amarelo, vermelho e laranja por meio de um sorteio. Após isso, desenvolvemos várias ações durante a Semana da Saúde. Uma delas foi o desafio de qual time arrecadaria mais leite, cujo resultado só sairá neste sábado (8/4), com encerramento do evento no Complexo Esportivo Mário Covas”, conta a gerente administrativa, Marilza Cardi.

Marilza afirma que a grande quantidade entregue à Instituição é reflexo da satisfação dos funcionários em trabalhar no AME, que possui a Santa Casa como entidade gestora. “Temos muito orgulho do nosso Ambulatório. Sabemos da luta que é para realizar um bom atendimento, não pela qualificação dos profissionais, mas pela falta de recursos financeiros. Por isso, nos colocamos à disposição para sempre fazer o nosso melhor pelo Hospital”, afirma.

Ela ressalta que diversas ações são realizadas em prol do Hospital, como arrecadação de sabonetes – quando foram doados 8.000 itens -, leite, brinquedos e agasalhos.

O nutricionista João Carlos Bragato reforça a importância da doação. “O nosso consumo de leite é em torno de 100 litros por dia, considerado alto. A quantidade é relevante e significa um custo a menos durante um mês”, diz.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, afirma que campanhas como a do AME têm valor institucional imensurável. “Essa grande arrecadação demonstra que estamos com o mesmo sentimento: ajudar Hospital e fazer um bom atendimento para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais valoroso do que qualquer doação, este gesto mostra o olhar dos nossos colaboradores, médicos, diretoria para nossa Instituição”, finaliza.