Redação escrita por Bárbara de Melo Codinhoto ficou entre as 20 melhores do Estado e foi publicada pelo site AllChemy, do Instituto de Química da USP

publicado em 05/04/2017

A aluna do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Unifev Bárbara de Melo Codinhoto, 16 anos, foi convocada, na última semana, para participar da fase final da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, que será realizada no próximo dia 10 de junho, na Capital.

A competição, organizada pela Associação Brasileira de Química, é destinada aos estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Médio. A primeira fase, cuja avaliação consistiu em escrever uma redação sobre o tema “Química nas Olimpíadas”, aconteceu no dia 1 de setembro de 2016.

Barbara, que na época estava no 2º ano, teve seu texto classificado entre os 20 melhores de toda a competição, que selecionou, ao todo, 100 redações, sendo 50 de alunos da 1ª série do Ensino Médio e 50 de alunos da 2ª série do Ensino Médio.

Os alunos que mais se destacaram nessa primeira etapa não só conquistaram a vaga para a fase final da Olimpíada, como tiveram suas produções publicadas pelo site AllChemy, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a estudante, Química é uma de suas disciplinas favoritas. “Fiquei muito feliz por chegar onde cheguei e estou orgulhosa de ter minha redação publicada pelo site,” afirmou.

De acordo com a diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, é um privilégio ter uma aluna do Colégio entre as melhores do Estado. “Todas essas olimpíadas são um incentivo aos alunos, aos professores e à Escola. Todos nós estamos em festa!”, finalizou.