publicado em 05/04/2017

R.R.C.B. detido em ação da Polícia Federal na última semana, teve sua prisão temporária revertida para preventiva, ontem, pela Justiça Estadual de Urânia.

Policiais federais de Jales cumpriram na manhã de ontem (04), mais um mandado de prisão preventiva na cidade de Urânia no decorrer das investigações relativas à Operação Repartição, que investiga desvios de recursos públicos provenientes da repatriação federal. Na quinta-feira passada (30), o ex-prefeito municipal, F.A.S., dois ex-assessores jurídicos, F.A.P. e o advogado votuporanguense R., e o chefe de RH, A.G.J., foram presos temporariamente por 5 dias, mas agora a prisão foi convertida em preventiva e eles ficarão presos por tempo indeterminado, a critério da Justiça.





B.C.S, ex-servidor do setor de recursos humanos (RH) do município, foi preso hoje de manhã em sua casa em Urânia/SP. Ele foi conduzido coercitivamente na deflagração da operação, foi interrogado, caiu em contradição e depois disse que desejava permanecer em silêncio. B.C.S. também foi apontado por outros servidores como sendo o verdadeiro chefe do RH da prefeitura.





A.G.J., suposto ex-chefe do RH, preso desde a última quinta-feira, confessou que embora figurasse como chefe do setor e servidor da prefeitura há vários anos, na verdade não trabalhava na prefeitura e eventualmente era chamado por para assinar alguns documentos no setor de RH e assinar seu contracheque. Era um verdadeiro funcionário “fantasma” da prefeitura.





Nos documentos apreendidos na residência de A.G.J., os federais localizaram recibos de pagamentos de salário como Chefe de Departamento de Agronegócios no ano de 2013, Chefe do Setor de Saúde no ano de 2014 e desde 2015, Chefe do Setor de Recurso Humanos. Apesar de não trabalhar na prefeitura durante todos esses anos, ocupou várias funções de chefia e foi um dos beneficiados com o recebimento dos salários, décimo-terceiro, além de outras verbas trabalhistas no final de 2016, enquanto o restante dos servidores não receberam sequer os salários do mês.





Na residência do ex-prefeito foi encontrado um farto material relativo à campanha eleitoral do último ano em Urânia/SP. Uma relação contendo centenas de nomes de supostos eleitores com indicação de pagamentos foi encontrada e poderá ser objeto de investigação eleitoral, a critério da justiça eleitoral, com o objetivo de esclarecer possível compra de votos com recursos da prefeitura no decorrer da última campanha eleitoral no município.





Além dos R$ 300.000,00 pagos em verbas rescisórias trabalhistas suspeitas no último dia de 2016, também estão sendo investigados mais de R$ 100.000,00 em pagamentos a fornecedores no último dia do ano bem como o pagamento de horas extras a servidores próximos do ex-prefeito no período que antecedeu as eleições passadas. Suspeita-se que os valores podem ter sido utilizados para o pagamento de despesas da campanha dos candidatos que eram apoiados pelo ex-prefeito.