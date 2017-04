A ocorrência foi registrada pela PM; a vítima socorrida pelo SAMU e encaminhada para a UPA de Votuporanga

publicado em 03/04/2017

Um acidente entre carro e bicicleta deixou uma pessoa levemente ferida na manhã desta segunda-feira (03) na rua Alagoas, esquina com a Guerche.

De acordo com a Polícia Miliitar, o carro seguia pela rua Alagoas quando não viu a bicicleta que seguia no mesmo sentido e bateu. Com a colisão, a vítima caiu e teve ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada pela PM e a vítima socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga.