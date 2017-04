Acidente aconteceu na esquina das ruas Paraíba e Uruguai por volta das 14h; Corpo de Bombeiros aplicou pó de serra no local para evitar outros acidentes

publicado em 07/04/2017

Da redação

Um acidente que aconteceu por volta das 14h desta sexta-feira causou o derramamento de óleo na esquina das ruas Paraíba e Uruguai.

De acordo com informações, o acidente aconteceu entre um carro e uma moto. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, com a colisão o óleo foi espalhado pelo local.

“Com o acidente, estourou o filtro de óleo do veículo e vazou. Poderia causar outro acidente caso o produto continuasse na via, então aplicamos pó de serra para conter o vazamento no local”, explicou o Corpo de Bombeiros.

A vítima do acidente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.