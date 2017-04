Segundo a autarquia, em 2016 houve um consumo de 6.217.478m³, resultado da soma de todas as categorias

publicado em 31/03/2017

Nos dois primeiros meses foram consumidos 1.027.183m³

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O consume de água no município tem sido considerado dentro da normalidade de acordo com a Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev). Somente nos dois primeiros meses do ano, já foram consumidos 1.027.183m³.

Segundo a autarquia, em 2016 houve um consumo de 6.217.478m³, resultado da soma de todas as categorias. Nos dois primeiros meses deste ano foram consumidos um total de 1.027.183m³. “Ambos os índices estão dentro da normalidade”, explicou.

A Saev ressalta que atualmente os sistemas de água e esgoto da autarquia atendem a todos os moradores de Votuporanga, incluindo consumidores residenciais, comerciais e industriais.

Foi destacado ainda que a Saev realiza parcerias com escolas públicas e privadas para desenvolver projetos de conscientização sobre o uso racional da água junto aos alunos. “Palestras são promovidas sobre a importância da economia de água, além da distribuição de materiais, com orientações e dicas que podem ser aplicadas no dia a dia dos cidadãos”, apontou.

No último dia 22 foi comemorado o Dia Mundial da Água, oportunidade em que a Saev ressaltou que na cidade a educação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos começa nas escolas. A Saev Ambiental, como parceira da Secretaria Municipal da Educação, realiza trabalhos com palestras e orientações para as crianças das escolas públicas e privadas.