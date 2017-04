Cursos desenvolvem projetos preventivos na área de saúde e de informática, a fim de proporcionar informação e melhor qualidade de vida aos assistidos pela Sociedade Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes

publicado em 31/03/2017

Há dois anos, a UNIFEV promove, por meio do programa multidisciplinar “Tecendo Elos”, uma série de ações socialmente responsáveis, direcionadas às famílias assistidas pela Sociedade Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em Votuporanga.

Semanalmente, os cursos de Enfermagem, Psicologia e Serviço Social desenvolvem projetos preventivos na área de saúde, enquanto a graduação em Sistemas de Informação oferece aulas gratuitas de informática.

Por meio do projeto “Boas-Vindas”, por exemplo, comandado pelo curso de Enfermagem, as gestantes recebem informações acerca das mudanças físicas da mulher e do desenvolvimento do bebê, bem como orientações sobre o pós-parto.

Voltado a questões comportamentais e à autoestima das participantes, os projetos "Mulheres Empreendedoras" e "Construindo o Amanhã", criados pela graduação em Psicologia, trabalham o empreendedorismo e a empregabilidade de mulheres adultas e adolescentes, preparando-as para o mercado de trabalho.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social e do curso de Serviço Social da UNIFEV, Profa. Ma. Marinês Ralho, a Sociedade Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes presta atendimento a 100 famílias, aproximadamente.

“Os assistidos encontram-se em situação de vulnerabilidade pessoal e social. As atividades desenvolvidas pelas graduações abrangem visitas domiciliares às famílias, para acompanhamento das condições de vida, levantamento dos principais problemas e demandas de atendimento, bem como a orientação de seus integrantes, por meio dos grupos de apoio”, explicou.