Terrenos de propriedade particular também estão sendo fiscalizados pelo Município; previsão é de que até o fim de abril todos estejam limpos

publicado em 31/03/2017

As equipes foram reforçadas para limpeza

A Prefeitura de Votuporanga intensificou o trabalho de limpeza e roçagem de áreas públicas como praças, canteiros de avenidas e terrenos pertencentes à Municipalidade. As equipes foram reforçadas e mais equipamentos foram disponibilizados para agilizar o serviço.

Nos últimos dias, foram roçados os canteiros das Avenidas Prestes Maia, Emílio Arroyo Hernandes, República do Líbano e da Saudade, além da Estrada Vicinal Hebert Mequi, o campo de futebol da Vila Carvalho e as praças da Av. Vale do Sol e Augusto Piacenti (Cecap I). A limpeza segue cronograma montado pela Secretaria de Obras que prevê a execução do serviço em todas as áreas a cada 40 dias.

“Passado o período de frequentes chuvas pudemos empenhar todos os esforços e equipes nesta força-tarefa para deixar a cidade mais limpa”, disse o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar, ressaltando que o trabalho está em andamento e abrangerá toda a cidade.

A Saev Ambiental também vem realizando limpeza em reservas e áreas verdes. Esta semana, a autarquia realizou o serviço nas reservas ambientais João Curti, no Residencial Orlando Mastrocola, e Chico Mendes, no bairro Santa Amélia. Do começo do ano até agora, mais de 60 áreas verdes já receberam a melhoria.

Terrenos de propriedade particular

Ao mesmo tempo que a Prefeitura desenvolve este trabalho de limpeza das áreas públicas em toda a cidade, uma equipe de fiscais percorre o município para verificar se os terrenos de propriedade particular também estão sendo limpos.

O trabalho teve início este mês e já detectou cerca de 200 terrenos sujos. As vistorias e inspeções são realizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do setor de Fiscalização, e seguem até o dia 15 de abril.

Manter os terrenos limpos o ano todo está previsto no Código de Posturas do Município. O não cumprimento da lei resulta na aplicação de multa de 80 UFMs (Unidades Fiscais do Município), equivalentes a R$ 281, ao dono do lote. Além da multa, ainda será emitida aos proprietários a taxa do serviço de limpeza, que durante este período de fiscalização será feita pela Prefeitura.