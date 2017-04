Recursos são provenientes de emendas parlamentares destinadas por deputados, senadores, ministros e até pelo governador de São Paulo

publicado em 31/03/2017

O prefeito de Votuporanga João Dado reuniu imprensa, vereadores e secretários municipais na manhã desta sexta-feira (31/3) para anunciar a conquista de R$ 28 milhões para o município. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares destinadas por deputados, senadores, ministros e até pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Em apenas 90 dias de governo Dado já vem demonstrando sua capacidade política de obter recursos para importantes investimentos em todas as áreas. “Diante da realidade econômica que todos os municípios brasileiros vêm enfrentando, os gestores precisam ter capacidade de planejamento financeiro. É preciso trabalhar com números e estatísticas adotando a filosofia de fazer mais com menos. Em Votuporanga, estamos agindo de três formas, aumentando receita, diminuindo despesas e buscando recursos fora”, destacou o prefeito.

Entre as áreas contempladas com as emendas anunciadas pelo prefeito estão: esporte, infraestrutura, educação, segurança, saúde, assistência social e a Santa Casa.

Em passagem rápida pelo aeroporto de Votuporanga na manhã desta sexta-feira, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou a liberação de R$ 600 mil que serão destinados a infraestrutura urbana, atendendo pedido do deputado estadual Carlão Pignatari e do prefeito João Dado, que na ocasião estava acompanhado do vice-prefeito Renato Martins. O recurso será utilizado em ações de recapeamento para manutenção das vias da cidade.