Segundo a Prefeitura de Votuporanga, a licitação está cumprindo as etapas finais e deve ser concluída nos próximos dias

publicado em 30/03/2017

O terreno com 3.492,17 mil metros quadrados terá área construída de 458,14 m² Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade

Depois de alguns adia mentos, enfim a obra do Tiro de Guerra pode ser retomada. A afirmação é da Prefeitura de Votuporanga, que informou que a licitação está cumprindo as etapas finais e deve ser concluída nos próximos dias.

“Se tudo ocorrer dentro da normalidade, até o fim de abril os trabalhos serão retomados pela nova empresa”, afirmou o Poder Executivo.

De acordo com a Prefeitura, a construção do local foi iniciada na gestão passada, porém, a empresa que venceu o processo licitatório, na época, executou cerca de 65% da obra e pediu cancelamento do contrato. “Sendo assim, a Prefeitura precisou abrir nova licitação para contratação desta segunda empresa”, explicou ao A Cidade.

O Executivo ainda afirmou que para concluir a obra faltam os detalhes de acabamento como pintura, instalação de vidros, parte elétrica e pátio, porém não há previsão de entrega do local. “O prazo de conclusão dependerá da data em que os serviços forem retomados e os valores de investimento na continuidade da obra serão definidos ao final da licitação”, disse a Prefeitura de Votuporanga.





Novo espaço

A nova sede vai oferecer uma estrutura mais moderna para o Tiro de Guerra, utilizando o Ginásio de Esportes “Hernani de Mattos Nabuco”, que também ficará aberto à população.

O terreno com 3.492,17 mil metros quadrados terá área construída de 458,14 m² e contará com auditório, banheiros, vestiários, secretaria, sala de chefia, saguão, copas, sala de arquivo, almoxarifado, armamento, reserva de materiais depósito e guarita.

O novo prédio está sendo construído entre as ruas Rio Grande, Canadá e Santos Dumont, no loteamento Jardim Terras de São José, e levará o nome de Cabo Samuel Pereira Batista.