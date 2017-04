De acordo com o Poder Executivo, foram contratados 300 m² de lombadas e lombofaixas que poderão ser executados no período de um ano

publicado em 30/03/2017

Dispositivo é utilizado como medida para reduzir a velocidade dos veículos

Da Redação

A Prefeitura de Votuporanga concluiu a licitação para contratação de empresa responsável pelo serviço de construção e implantação de lombadas e lombofaixas em vias públicas. De acordo com o Poder Executivo, foram contratados 300 m de lombadas e lombofaixas que poderão ser executados no período de um ano, de acordo com as necessidades apontadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.

O Executivo informou que o valor global da licitação é de R$ 137.580,00, porém, o município investirá somente o valor referente a quantidade de dispositivos construídos.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informou que de imediato há um projeto para a implantação de lombada na avenida Horácio dos Santos, apenas na pista do sentido Centro/bairro.

“Para instalar o dispositivo, utilizado como medida para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pela via, há necessidade de analisar diversos critérios, já que as lombadas também interferem na mobilidade de alguns serviços como, por exemplo, veículos de resgate. Portanto, a Secretaria avalia todos os detalhes de cada localidade onde é solicitada a implantação de lombadas”, afirmou a pasta.

Até o momento, Votuporanga possui lombofaixas em seis locais onde há maior fluxo de veículos e pedestres para proporcionar mais segurança na travessia de pessoas.