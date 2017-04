Evento gratuito acontecerá das 9 às 20 horas; entre as atividades estão apresentações musicais e de dança, capoeira e kung fu, teatro, cinema, batalha de rimas, aula de yoga, bate-papos, exposições de arte, poesia, fotografia e artesanato

publicado em 31/03/2017

Já se preparou para a extensa e rica programação do Mova (Movimento Votuporanga das Artes), que acontecerá no próximo domingo, no bairro São João? O evento, gratuito e viabilizado juntamente com a prefeitura de Votuporanga e Cras Sul (Centro de Referência de Assistência Social), rolará das 9h às 20h na praça Rafael Cavalin. A proposta é integrar a comunidade do bairro e a cidade como um todo às atividades culturais, despertando a mobilização coletiva e o senso crítico quanto ao morar e participar dentro da urbe.

A ocupação incluirá apresentações musicais e de dança, capoeira e kung fu, teatro, cinema, batalha de rimas, aula de yoga, bate-papos, troca de livros, brincadeiras e exposições de arte, poesia, fotografia e artesanato, entre outras atrações. O Mova é um coletivo cultural de Votuporanga que visa ocupar espaços públicos não contemplados no calendário artístico oficial da cidade. A primeira edição aconteceu em junho de 2016, na praça do tobogã (bairro Pozzobon); a segunda, em setembro de 2016, na praça da estação ferroviária. “A ideia é que as pessoas se reúnam, conversem, interajam,tenham acesso à arte e à cultura de forma gratuita. Ocupar os espaços públicos é uma forma de exercer a democracia e fortalecer a identidade das comunidades. Levem seus familiares, amigos, vizinhos...participem!”, convidam os organizadores do Mova.

Evento: Mova Ocupação São João (gratuito)

Quando: 2 de abril, das 9 às 20 horas

Local: Praça Rafael Cavalin - Rua Minas Gerais esquina com a Av. Anita Costa, bairro São João.

Programação completa

Apresentações

9 horas:

Yoga-Luciana Pequim

Abayomi Cia. de Teatro

9h30:

Kung Fu-Punhos Unidos

10 horas:

Capoeira-Mestre Louzado

10h30:

Corporação Musical Zequinha de Abreu

11h30:

Coral de Violas

12h30:

Outro Lado da Moeda (rap-São José do Rio Preto)

12h40:

Literários do Rap (Fernandópolis)

12h55:

Batalha da Cultura-Rimas e improviso

13h30:

Equilíbrio Rap

13h45:

Guilherme Almeida-Pop rock

14h05:

Grupo Mucambo (maracatu)

14h30:

Papo Reto (debate sobre produção cultural independente)

15horas:

Livremente (rap)

15h30:

Batalha da Cultura (finais)

16 horas:

Jam do Asfalto (DJs + M17)

17 horas:

Afro Love Danças Urbanas (Cosmorama)

17h30:

For YourGlory Danças Urbanas (Araçatuba)

18 horas:

Cinema-Exibição de curtas de MandyFerreira

18h40:

Rede Panapanã de Mulheres do Noroeste Paulista-Bate papo sobre Terceirização e Reforma da Previdência

Artes e exposições:

Ma´Locks-Dreads e tranças

JX Arte Fusão-Artesanato

Rede Panapanã-Brechó

Fabrício Gradella-Mandalas em vitral

Malai Acessórios-Pulseiras

DJ Teotônio

OCAArtesanato e Sustentabilidade

MBU Votuporanga

Florisbela Ateliê Botânico-Minijardins

Mezushi-Exposição de quadros

Nathan Vancim-Acessórios

Ester Alkimim-Varal de poesias

Mariana Rocha-Exposição fotográfica

Gabriella Barbosa-Pintura em camisetas

Slackline-Gian Matos

Candy´s Shop-Geladinhos gourmet

Casa da Mãe Joana-Produtos étnicos

Noemi Martinelli-Luminárias de madeira

Amanda Cunha-Tecido acrobático

Yuri Ribeiro-Troca de livros