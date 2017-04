Delegado morreu em um acidente na rodovia quando ia para um plantão em Fernandópolis (SP). Policial tinha trabalhado durante a manhã em Rio Preto (SP)

publicado em 31/03/2017

O delegado da Polícia Civil que morreu em um acidente na noite desta quinta-feira (30) estava indo para um plantão na cidade de Fernandópolis (SP), após trabalhar durante o dia na delegacia de São José do Rio Preto (SP). O corpo dele será enterrado nesta sexta-feira (31), no cemitério Jardim da Paz.

A presidente do Sindicato Estadual dos Delegados, Raquel Gallinati, veio para o velório. A categoria reivindica junto ao Estado de São Paulo a contratação de mais delegados, para evitar a sobrecarga de trabalho.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que desde 2011 foram contratados 124 policiais civis para a região de Rio Preto e estão em curso na Acadepol outros 442 policiais civis, sendo 80 deles delegados, que serão distribuídos para todo o Estado.

O delegado Davi Ferreira da Rocha trabalhava no distrito policial da região norte de Rio Preto e também era responsável por outras delegacias da região de Fernandópolis. Nesta quinta-feira, o delegado tinha que cumprir jornada dupla.

Segundo a família, ele trabalhou durante o dia em Rio Preto e à noite quando seguia para Fernandópolis bateu na traseira de um caminhão. Amigos, parentes, e colegas da polícia estiveram no velório no cemitério Jardim da Paz. O corpo do delegado foi velado na capela ecumênica. O acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, perto de Cosmorama (SP).

Davi seguia para Fernandópolis onde assumiria o plantão da noite, mas no caminho acabou batendo na traseira de um caminhão. A viatura em que ele estava ficou destruída. O delegado Roberto Murai trabalhava com Davi em Rio Preto e lamentou a morte do companheiro e amigo. “Era uma pessoa ímpar, pai de família exemplar, temos de ser solidários a família e pedir para Deus dê o descanso eterno e o conforto para a família”, diz o delegado.

Antes de viajar o delegado tinha trabalhado durante a manhã no quarto Distrito Policial em Rio Preto. Duas vezes por semana ele ia para a delegacias pertencentes à seccional de Fernandópolis. Nesta quinta-feira era o último serviço dele naquela região.

Davi tinha 53 anos e era delegado há 25. Em Rio Preto trabalhou na Delegacia Seccional e atualmente era um dos delegados do quarto distrito policial. Ele ainda acumulava as cidades de Mira Estrela (SP), Indiaporã (SP) e Fernandópolis (SP).