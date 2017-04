Principal suspeita da polícia é que pai tenha ateado fogo na casa, em José Bonifácio, com a mulher e as duas filhas dentro

publicado em 31/03/2017

A criança de 3 anos, que teve 90% do corpo queimado após incêndio em casa de José Bonifácio (SP), morreu na manhã desta sexta-feira (31), no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto (SP). As causas do incêndio são investigadas pela polícia, mas a principal suspeita é que o pai tenha colocado fogo na casa com a mulher e as duas filhas, de 3 e 6 anos, dentro.

A mãe da menina, de 27 anos, está internada no hospital Padre Albino de Catanduva (SP), especializado em queimados, e o pai está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de Rio Preto. De acordo com informações da assessoria de imprensa do HCM, a menina não resistiu aos ferimentos e morreu às 7h desta sexta. A mãe sofreu queimaduras em 60% do corpo e respira com a ajuda de aparelhos.

O pai foi atingido no rosto e no pescoço e o estado de saúde dele é considerado grave. Uma outra filha do casal, de 6 anos, também ficou ferida, mas passa bem. A polícia investiga o caso e espera o homem ter alta para prestar depoimento.

Segundo informações da polícia, o homem colocou fogo na casa após uma discussão com a mulher. Vizinhos do casal acionaram a polícia e os bombeiros, que foram até o local para apagar as chamas. A casa ficou destruída.