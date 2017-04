Departamento Médico da Votuporanguense esteve movimentado na reapresentação do elenco após a goleada contra o Rio Claro

publicado em 31/03/2017

Presidente Marcelo Stringari e Gilbertão em bate-papo no fim do treino de ontem Foto: Fábio Ferreira / A Cidade

Fábio Ferreira

Com elenco reduzido e a cinco rodadas do fim da primeira fase da Série A2, o Departamento Médico (DM) da Votuporanguense corre contra o tempo na recuperação dos atletas lesionados. O DM esteve movimentado na tarde de ontem, na reapresentação do elenco após a goleada sofrida em Rio Claro. O zagueiro Marcão, o meia Elvinho, o lateral Pacheco e o volante Marzagão nem participaram da atividade no campo para ficarem em tratamento.

De acordo com o fisioterapeuta Danilo Lima, Marcão e Elvinho estão fora da partida de amanhã contra o Mogi Mirim, na Arena Plínio Marin. Os dois sentiram um incômodo na partida contra o Rio Claro e foram substituídos. A situação do meia e do zagueiro preocupa até para o restante da competição.

“O Elvinho teve uma lesão no joelho esquerdo e o Marcão a princípio um estiramento no posterior. Mas temos que aguardar exames dos dois para saber o grau da lesão e a gravidade. De qualquer forma eles estão fora do jogo contra o Mogi já que estão com poucos movimentos e até dificuldade para caminhar”, declarou o fisioterapeuta do clube.

Outro que preocupa é o volante Marzagão. Ele foi poupado da partida contra o Rio Claro depois de ter desmaiado em campo diante do Taubaté por conta de uma forte dividida. Quanto ao desmaio está tudo bem, mas Marzagão também sente dores no púbis. “Fizemos uma ressonância e aguardamos o resultado até amanhã (hoje) para saber se ele tem condições de jogo”, comentou Danilo Lima.

Já a questão do lateral-direito Pacheco é a menos preocupante. Trata-se de um entorse no tornozelo e ele já estará liberado para treinar com o restante do grupo na manhã de hoje na Arena Plínio Marin. Douglas que também não encarou o Rio Claro com entorse já treina normalmente e vai para o jogo. Thiago Miracema que ficou no banco de reservas no último jogo também está recuperado e à disposição do treinador. Outro que volta é o atacante Nathan, que cumpriu suspensão contra o Rio Claro.

A pedido do técnico Gilbertão os relacionados para a partida contra o Mogi Mirim ficarão concentrados em um hotel da cidade. A partida é vista como uma decisão para a Alvinegra que precisa de pelo menos mais duas vitórias para fugir do rebaixamento à Série A3.