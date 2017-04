Informação é da Secretaria da Fazenda; atualmente a frota no município é de 79.339 veículos que pagam tributos

publicado em 30/03/2017

entrega do documento é realizada pelos Correios em 20 dias úteis no endereço de registro do veículo

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br

Exatos R$ 22.827.347,37 fo ram arrecadados de Impos to sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Votuporanga. Este número corres-ponde ao número de proprietários de carros que já realizaram o pagamento da cota única, com desconto ou que parcelaram o tributo. A informação é da Secretaria da Fazenda. Atualmente a frota no município é de 79.339 veículos que pagam tributos, incluindo automóveis, motocicletas, vans, caminhões dentre outros.

No último balanço divulgado, a Secretária da Fazenda arrecadou 8,1 bilhões de IPVA. O total arrecadado no período corresponde ao pagamento realizado por 9,9 milhões de donos de veículos.

O órgão espera arrecadar R$ 15,4 bilhões de imposto neste ano. Deste total, descontadas as destinações constitucionais, o valor é repartido 50% para os municípios de registro dos veículos, que deve corresponder ao local de domicílio ou residência dos respectivos proprietários e os 50% para o Estado.

O pagamento deve ser feito em qualquer agência bancária, caixas eletrônicos, internet banking ou agências lotéricas informando o número do RENAVAM do veículo.

A entrega do documento é realizada pelos Correios em 20 dias úteis no endereço de registro do veículo. O motorista pode acompanhar a entrega do CRLV pelo portal www.detran.sp.gov.br, em “Serviços Online”. A página fornece o código de rastreamento (A.R.). do documento para checar o andamento no site dos Correios.