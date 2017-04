Votuprev já concedeu mais de 70 benefícios e possui patrimônio de R$ 70 milhões

publicado em 31/03/2017

Há cinco anos os servidores públicos municipais de Votuporanga passaram a contar com o Instituto de Previdência do Município – Votuprev na prestação de serviços de concessão de benefícios e aposentadorias. Inaugurado no dia 1º de abril de 2012, o Votuprev já se consolidou entre os institutos mais bem geridos do Estado de São Paulo e possui hoje um patrimônio de cerca de R$ 70 milhões.

Mais de 70 benefícios já foram concedidos neste período, entre eles, aposentadorias e pensões por morte. O órgão trouxe mais agilidade nestes processos de concessão aos servidores municipais. As aposentadorias, por exemplo, são concedidas no prazo máximo de 30 dias se toda a documentação estiver correta. No sistema nacional, por exemplo, só para agendar o primeiro atendimento a demora pode ser de 30 a 60 dias.

Com o aniversário de 5 anos, o Votuprev encerra o período de carência estipulado pela lei que criou o órgão, desta forma, todos os benefícios concedidos a partir de 1º de abril deste ano serão pagos exclusivamente pelo caixa do Instituto, desonerando, portanto, os cofres da Prefeitura.