publicado em 30/03/2017

Fausto Pinato, Ricardo de Barros e João Dado em Brasília-DF

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em viagem a Brasília-DF em busca de emendas e projetos para Votuporanga, o prefeito João Dado esteve ontem em um evento organizado pelo deputado federal Fausto Pinato. Na oportunidade, o chefe do Executivo reivindicou ambulâncias e equipamentos apreendidos pela Receita Federal.

O prefeito contou que foi convidado para compor a mesa principal e discursar no evento organizado por Fausto Pinato, com a presença de 20 prefeitos e dezenas de vereadores, todos do Estado de São Paulos.

O encontro contou com a presenta do ministro da Saúde, Ricardo Barros, do secretário Rogério Abdalla e assessores. Dado teve a oportunidade de discursar e defendeu a tese de que o Ministério da Saúde atenda a todos os municípios com ambulância, além de equipamentos apreendidos pela Receita Federal. “Continuo em busca de muito mais conquistas para nossa cidade”, comentou o prefeito em sua página em uma rede social.