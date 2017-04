Aline Ruiz

A estudante E.M.L., de 10 anos, que estava como passageira em uma van escolar que colidiu com a traseira de um caminhão estacionado será transferida da Santa Casa de Votuporanga para a Santa Casa de São José do Rio Preto. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Pozzobon. A condutora, S.A.C., de 39 anos, perdeu o controle do veículo após intensa luz solar atrapalhar a sua visão. Ela recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e já teve alta.

O acidente aconteceu por volta das 7h10 na rua Rubens Roveri, no bairro Pozzobon. No momento da colisão, além da motorista, três crianças estavam na van. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o sol pode ter atrapalhado a visão da motorista, que acabou colidindo contra a traseira de um caminhão estacionado.

A unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga esteve no local para dar suporte no atendimento realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma vez que a motorista e a criança de 10 anos, que estava no banco do passageiro, ficaram presas nas ferragens. A Polícia Militar também esteve no local e vai investigar as causas do acidente.

Por meio de nota, a Santa Casa informou que S.A.C., de 39 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nesta quinta-feira (30), às 7h48, vítima de acidente de trânsito. A paciente já teve alta.