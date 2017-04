Mensalmente, Eva Rosa e Antônio Rubens entregam mantimentos que são direcionados para o Serviço de Nutrição e Dietética

publicado em 30/03/2017

Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro sabem a importância de ajudar

A Santa Casa de Votuporanga recebe, a cada mês, doações de um casal que pode se considerar exemplo de solidariedade. Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro sabem a importância de ajudar o próximo e dedicam seu tempo a levar conforto e carinho para quem precisa.

Eles entregaram nesta quarta-feira (29/3) mais uma remessa de 30 quilos de macarrão para o Hospital, consequência do trabalho solidário desenvolvido todo ano no Vilarejo de Nossa Senhora da Glória, em Minas Gerais. No total, são 78 quilos destinados à Instituição. O casal divide os alimentos arrecadados para o projeto com instituições de Votuporanga. “As doações chegam o ano todo. Optamos por repartir o que recebemos com outras instituições da cidade, como forma de valorizar o trabalho que é feito aqui. Vemos a necessidade da Santa Casa e iremos fazer o nosso possível para colaborar”, conta Eva.

Os alimentos serão utilizados pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital. “Macarrão é um produto muito consumido na Instituição, considerado como básico. Atualmente oferecemos, em média, 1.700 refeições diariamente e cada doação representa muito para nossos pacientes”, diz o nutricionista João Carlos Bragato.