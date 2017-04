Ajudar e cooperar as pessoas são atitudes que devem fazer parte da educação. Dessa forma, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga realiza a 9ª edição da campanha Aluno Solidário a partir de segunda-feira (3/4), e conta com as parcerias das instituições de ensino públicas e privadas do município.

A ação, que consiste na arrecadação de alimentos para as entidades assistenciais, segue durante todo o mês de abril, e se encerra no dia 28.

As caixas para recolhimento dos donativos estarão em todas as unidades escolares das redes municipal, estadual e particular para arrecadação de arroz, feijão, macarrão, leite e óleo.

A equipe do Fundo Social está em contato com representantes das demais escolas para definir os detalhes de logística.

Nesta sexta-feira (31/3), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho, se reuniu com representantes das instituições e escolas públicas e particulares no Centro de Informações Turísticas (CIT), para definir os últimos detalhes da campanha.

A campanha Aluno Solidário teve início em 2009 e já arrecadou cerca de 30 mil quilos de alimentos. “Tudo que se refere à solidariedade precisamos estimular, é necessário aprendizado”, disse a primeira-dama ressaltando a importância das escolas despertarem o espírito solidário nos alunos.

O telefone do FSS para outras informações, 3405-9700 – ramal 9742.