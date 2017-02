As exibições gratuitas são promovidas em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS)

Neste sábado, três filmes estão na programação do Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga, no Parque da Cultura. As atividades têm início a partir das 15h30, na sala Cinema Cultural. As exibições gratuitas são promovidas em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição, das 15h30 as 16h55, é do filme “Brichos 2: A Floresta é Nossa”. Os habitantes da Vila dos Brichos precisam decidir o futuro da sua cidade, ameaçada de perder sua floresta para investidores-terroristas internacionais. Armados de coragem, inteligência e bom humor, nossos heróis encaram o desafio que será decidido nas areias de Noforest, na gelada Iceforest e na exuberante Brainforest. A classificação é livre.

Em seguida, das 17h30 as 18h50, é exibido o filme “Garoto Cósimo”. Cósmico, Luna e Maninho são três crianças que, por acidente, descobrem um mundo divertido e cheio de possibilidades habitado pelo carismático Giramundos e seu circo, muito diferente do lugar em que habitavam, onde as vidas eram totalmente programadas. Depois de muita brincadeira e novas experiências, o mundo da programação envia um representante especial para resgatá-los. É hora de escolherem seus próprios caminhos. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil. A classificação é livre.

Para encerrar o dia de atividades no local, é exibido o filme “Titãs – A Vida Até Parece Uma Festa”, das 19h as 20h40. Dirigido por Branco Mello e Oscar Rodrigues Alves, o documentário levou mais de seis anos para ser finalizado, já que era editado apenas nos momentos de folga dos dois. No total, foram mais de duzentas horas de material gravado, que foram transformadas em uma hora e meia de filme. O resultado é um filme com ritmo de aventura, cenas inéditas da vida dentro e fora dos palcos, gravações de álbuns antológicos e de grandes sucessos dos primórdios aos dias de hoje. A classificação é para maiores de 12 anos.