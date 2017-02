Obra será realizada simultaneamente com a revitalização da rua Amazonas; a pedido da ACV, Prefeitura promoveu encontro com comerciantes para que pudessem opinar sobre a iniciativa

publicado em 02/02/2017

A rua Santa Catarina, entre as ruas Amazonas e Pernambuco, também será revitalizada. A proposta da Prefeitura é seguir o mesmo padrão empregado na rua Amazonas, com algumas mudanças no paisagismo e na fiação que não será subterrânea. Os comerciantes deste trecho foram convidados pela Associação Comercial de Votuporanga - ACV para um encontro com representantes da Prefeitura que explicaram, nesta quarta-feira (1/2), os detalhes da obra. Os empresários presentes aprovaram a iniciativa.

A apresentação foi feita pelo vice-prefeito Renato Martins, acompanhado do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira e do secretário de Planejamento, Jorge Seba.

O padrão será o mesmo seguido na rua Amazonas, com calçadas mais largas e paisagismo durante a via. “Por conta da fiação, que não poderá ser subterrânea por questões técnicas, utilizaremos outras plantas para fazer o paisagismo da rua”, esclareceu Jorge Seba.

Serão investidos cerca de R$ 1 milhão na revitalização deste trecho da rua Santa Catarina e também da rua Amazonas, entre as ruas Ceará e Paraíba. O prazo para que as obras, que serão promovidas simultaneamente, sejam concluídas é de 120 dias.

“A participação dos nossos associados nestas decisões é muito importante, uma vez que serão eles os beneficiados com o trabalho e também terão, por aproximadamente quatro meses, que se adaptar à nova rotina que a obra causará”, destacou o presidente da ACV, advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos.