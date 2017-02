De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Obras está em busca de soluções junto a Rumo ALL, que é a responsável pela área

publicado em 01/02/2017

Em épocas de chuvas, a situação costuma piorar no local

Não é de hoje que os moradores da Colônia da Fepasa pedem melhorias para trafegar decentemente pelo local. Em épocas de chuvas, a situação costuma piorar já que o lugar fica cheio de água e lama, o que dificulta a locomoção de motoristas e pedestres. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Obras está em busca de soluções junto a Rumo ALL, que é a responsável pela área. Além disso, o prefeito João Dado garantiu que o município receberá emendas para a construção de uma passarela sob a linha férrea.

Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que as ações de manutenção do local são realizadas frequentemente, principalmente em períodos chuvosos. “O secretário Gilmar Aurélio, o Gaspar, esteve no local pessoalmente para analisar possíveis soluções imediatas que amenizariam a situação, porém, a área é de responsabilidade da concessionária da ferrovia, Rumo ALL”, explicou o Executivo, ressaltando que a Secretaria está em contato com a empresa para discutir o assunto.

Além disso, a Administração Municipal esclareceu que o prefeito João Dado tem conhecimento da situação e uma das metas de seu governo é viabilizar a passarela na Estação Ferroviária, que resolveria de forma definitiva o problema dos moradores da antiga Colônia da Fepasa.

“O prefeito já tem o compromisso de diversos parlamentares que entendem a necessidade da obra e irão destinar emendas parlamentares para o projeto que contempla, além da passarela, dois pontos de transposição da linha férrea: na estrada vicinal Adriano Pedro Assi e no prolongamento da Avenida República do Líbano”, finalizou a Prefeitura.