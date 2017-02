Ação é promovida pela ACV e garante descontos para quem comprar no comércio de Votuporanga de 6 a 11 de fevereiro; no sábado (11/2), comércio ficará aberto das 9h às 18h

publicado em 03/02/2017

Na próxima semana, os consumidores terão mais uma oportunidade para ir às compras e conseguir descontos. De 6 a 11 de fevereiro, a ACV - Associação Comercial de Votuporanga promove a tradicional “Semana do Consumidor”. No sábado (11/2), como ocorre no segundo sábado do mês, o comércio ficará aberto das 9h às 18h.

Todas as lojas associadas estarão identificadas com cartazes da promoção. “Esta é mais uma ferramenta que a Associação possui para beneficiar os nossos consumidores e também lojistas. Quem for no comércio, verá que os descontos são vantajosos”, afirma o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

