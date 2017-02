Com o tema “Ninguém pode tirar os seus Direitos Humanos”, a programação inclui entrega de materiais informativos e outras ações

Durante a manhã de ontem, foi realizado o lançamento da “Semana da Não-Violência” em Votuporanga, pela Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria da Educação e Secretaria da Cultura e Turismo, com apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. A campanha é promovida até amanhã.

Segundo a Prefeitura de Votuporanga, a intenção é mobilizar e conscientizar a população contra todos os tipos de violência e reforçar a importância de manter a sociedade em paz.

Com o tema “Ninguém pode tirar os seus Direitos Humanos”, a programação inclui entrega de materiais informativos e outras ações. “Serão trabalhados todos os tipos de violência como discriminação, agressões, bullying, racismo, ameaças, violência psicológica ou sexual, entre outras”, explicou o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira.

A campanha também será realizada em toda a rede municipal de ensino. “As crianças vão receber panfletos e os gestores trabalharão o assunto com elas no intuito de conscientizá-las sobre o que é a violência. Assim, quando avistarem um tipo de violência elas vão poder denunciar”, afirmou o secretário.

Para a secretária da Educação, Encarnação Manzano, a semana é importante para a conscientização das pessoas. “Serão realizadas ações nas escolas e isso é um alerta para que as crianças não se adaptem a violência. É importante para que elas não achem a violência normal e saibam que podem denunciar as ocorrências”, explicou a secretária.

