publicado em 04/02/2017

Na tarde de ontem, ocorreu o primeiro plantio do projeto

Daniel Castro

Para reforçar a arborização da cidade, foi lançado na tarde de ontem, às 14h30, o novo serviço da Saev Ambiental, o Disque Árvore. O prefeito João Dado e o superintendente da Saev, Waldecy Bortoloti, participaram do lançamento e fizeram o primeiro plantio em frente à residência de uma moradora, na rua Maranhão, 2439, próximo à praça da Ciafer.

De acordo com a Prefeitura, o projeto oferece um canal rápido de comunicação entre os moradores e a autarquia para plantio de árvores nas vias públicas da cidade.

Acompanhado de Maria Júlia Dourado Bote, de 8 anos, Dado fez o plantio da primeira muda na residência dos avós da garota, Mércia e Edson Roberto Piva Bote, no Jardim Umuarama. “Com este programa, a Prefeitura contribui com o meio ambiente e protege o futuro da nossa humanidade. Mais árvores na cidade significam clima mais ameno e melhor qualidade de vida para todos nós”, disse o prefeito.

O gestor público espera que essa primeira árvore renda muitas outras. “Para isso, ligue para a Saev e peça que seja plantada uma na frente da sua casa”, comentou o prefeito. Com a participação, ressaltou, os munícipes se tornam ainda mais parceiros do meio ambiente e colaboram com uma causa nobre, que é a arborização da cidade.

Conforme o chefe do Executivo, a expectativa com a ação é que muitas árvores sejam plantadas nos próximos anos. As árvores, observou Dado, colaboram para a climatização da cidade, “confirmando o que diz o nosso lema: a cidade das brisas suaves”.

O serviço funciona pelos números de telefone 0800-771-1950 ou 3405-9195 e pelo atendimento pessoal, das 8h às 16h, na rua Pernambuco, 4313. Ao solicitar o plantio de uma muda, será gerada uma ordem de serviço e após avaliação técnica sobre a espécie adequada para o local, a Saev Ambiental fará todo o trabalho de plantio, sem custo algum para o cidadão.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, o Disque Árvore é uma importante medida para as políticas ambientais na cidade. “A Saev Ambiental preza muito pelo meio ambiente, por isso realizamos muitos projetos voltados para essa área. O Disque Árvore é um deles, dando a oportunidade aos moradores de ter sombra e ar fresco em frente às suas casas, do jeito certo”, falou.