Reitor assumiu o seu 2º mandato nessa quinta-feira (dia 26), em evento na Capital, tendo como suplente o coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Eletrônica

publicado em 02/02/2017

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, e o coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Prof. Esp. Nelson Bueno Assumpção, tomaram posse como membros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de São Paulo, na última quinta-feira (dia 26).

A cerimônia, que marcou, novamente, a representatividade da Instituição no órgão, aconteceu no auditório do Centro Técnico-Cultural do Crea, na Capital.

O Conselho é formado por cerca de 300 profissionais habilitados, representantes de Universidades, Sindicatos e Associações das cidades do Estado de São Paulo.

De acordo com Matarucco, este é segundo mandato que ele exerce no Crea, desta vez, tendo Assumpção como suplente. “A entidade de classe é uma das maiores associações do mundo. Conta com mais de 400 mil membros e cerca de 100 mil empresas filiadas. Neste contexto, o Centro Universitário de Votuporanga se destaca por ser uma instituição atuante e sempre aberta para parcerias”, explicou.

CREA

O Crea-SP é responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, além das atividades desenvolvidas por tecnólogos e pelas várias modalidades de técnicos industriais de nível médio.