publicado em 01/02/2017

A Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde realiza nesta sexta-feira (03/02) um encontro para discutir e apresentar a “Situação Epidemiológica da Dengue, Febre Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela no município de Votuporanga”, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” às 8h.

Os dados epidemiológicos serão exibidos pela secretária da saúde, Márcia Reina, com a presença do prefeito de Votuporanga, João Dado e demais líderes, representantes de instituições do município, convidados e imprensa.

O intuito do encontro é apresentar um panorama local das arboviroses (doenças causadas pelo Aedes Egypti), bem como as ações desenvolvidas pelo poder público municipal para melhor eficiência das atividades realizadas para o combate ao Aedes. Neste primeiro mês de 2017, Votuporanga registrou, dois casos positivos de dengue e um de zika vírus. Não houve registros de chikungunya e de febre amarela.

Mutirão

O município tem se empenhado para promover estratégias dos arboviroses. Começou em janeiro, o Mutirão “Todos Contra o Aedes”, uma ação do governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde. As visitas e orientações ocorrem quinzenalmente aos sábados, e nas primeiras ações do ano já percorreram mais de 5 mil imóveis, entre casas, estabelecimentos e terrenos baldios. Aproximadamente 100 funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, entre supervisores, agentes de saúde e de endemias estão empenhados nesta força-tarefa. O Mutirão será realizado até o mês de abril com a previsão de contemplar todos os bairros da cidade.