publicado em 04/02/2017

O cliente que comprar hoje na farmácia, estoura uma bexiga e ganha prêmios

Aline Ruiz





A rede de farmácias Farma & Farma inaugurou nova franquia na última quinta-feira em Votuporanga. Esta é a segunda franquia Farma & Farma dos proprietários Eder Carlos Magistri e Paula Lamani, que passam agora a expandir os negócios e oferecer à população um novo espaço de saúde.

Em conversa com o A Cidade, Eder contou que a primeira franquia está instalada em Santa Fé do Sul há um ano e cinco meses. “Realizamos uma pesquisa de campo em Votuporanga e decidimos que aqui seria a cidade que inauguraríamos a nossa segunda farmácia”, disse.

Desde a inauguração, na quinta-feira, a Farma & Farma está realizando diversas ações abertas à população. “As ações vão terminar hoje, às 12h30. O cliente que comprar na farmácia, estoura uma bexiga e ganha prêmios”, revelou.

Sobre o diferencial, Eder falou sobre o preço baixo. “Vendemos a preço popular e temos uma margem de lucro reduzido, temos certeza que ninguém vende mais barato”, comentou.

O horário de funcionamento da Farma & Farma é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Aos sábados funciona até às 12h30.





A rede

Atualmente a Farma & Farma possui cerca de 150 farmácias e marca presença em todas as regiões do país, inclusive no estado do Mato Grosso. A sede administrativa fica localizada em Itajaí (SC).

A rede segue em grande expansão no segmento farmacêutico, principalmente por ser a maior do país em que o proprietário da farmácia deve ser, obrigatoriamente, um farmacêutico. A expertise no mercado torna a Farma & Farma referência no segmento, por oferecer suporte completo ao seu franqueado, desde o planejamento da nova unidade, até a sua inauguração.