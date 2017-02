Unidade funcionará 24h e ficará responsável por 15 cidades e 23 unidades da região

publicado em 03/02/2017

Evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Da redação

A 5ª Central de Flagrantes do estado de São Paulo foi inaugurada em Votuporanga na manhã de ontem (3), na rua Bahia, onde está localizado o Plantão Policial da cidade. A Central funcionará durante 24h e ficará responsável por 15 cidades e 23 unidades da região.

Segundo o delegado seccional de Votuporanga, Elízio Aparecido Ferreira, 12 delegados serão escalados para trabalhar no local, garantindo mais celeridade nas ocorrências e o desafogamento dos serviços que antes eram realizados nas delegacias de cada cidade, permitindo que os delegados tenham mais tempo para se dedicar aos procedimentos internos de investigação.

“A Central de Flagrantes receberá presos em flagrantes que foram detidos por policiais militares ou civis nas cidades da região. Essa Central muda muita coisa para Votuporanga. Muda na celeridade de atendimento ao público e na elaboração de auto de prisão em flagrantes, fazendo com que a vítima permaneça menos tempo na delegacia e que a policia permaneça mais tempo atuando nas ruas, evitando que mais crimes ocorram”, explicou.

Ainda de acordo com Dr. Elízio, com a mudança, o delegado não precisará mais se deslocar até a ocorrência. Portanto, as ocorrências serão encaminhadas diretamente à Central. “O autor de um crime praticado na região vai ser conduzido à Central de Flagrantes, onde haverá um delegado, um escrivão, um investigador e uma equipe de sobreaviso disponíveis”, afirmou. (Colaborou Gabriele Reginaldo)