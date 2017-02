O A Cidade ouviu os parlamentares, que falaram sobre as principais necessidades apontadas pelos moradores de Votuporanga

publicado em 01/02/2017

Segundo os vereadores, emprego é uma das principais necessidades da população

Da Redação





Emprego está no topo da lista de necessidades da popula ção de Votuporanga, de acordo com os vereadores. O A Cidade ouviu os parlamentares, que falaram sobre as principais reivindicações apontadas pela população.

Ao vereador Daniel David (PV) a maioria disparada dos pedidos é por emprego. Ele contou que no seu trabalho ele receber cerca de 25 currículos por semana. “E eu nem sou do RH. É uma necessidade que está no topo”, comentou. Em segundo lugar, acrescentou, estão os buracos na cidade. “É outro pedido que também surge bastante”, apontou.

Para o vereador Gilberto Aparecido de Oliveira, o Giba (SD), com certeza o maior pedido é por empregos. “São muitos pedidos e a geração de empregos é muito importante”, comentou. Ainda conforme o legislador, também há muitas reivindicações sobre buracos.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Osmair Ferrari (PP), a procura por emprego foi disparado o pedido mais recorrente neste primeiro mês do Legislativo. “Tem muita gente desempregada que nos procura atrás de serviço. O que a gente pode fazer é orientar estas pessoas para que encaminham seus currículos para empresas que estão contratando na cidade, como a Vikstar”. Ele também avaliou que pedidos de tapa-buraco e roçagem vêm logo em seguida.

Para o vereador Marcelo Coienca (PMDB), devido ao período de chuvas, o que ele mais escutou neste mês foi pedidos de tapa-buraco nas vias da cidade. “Acho que por questão do período de transição de governo a Prefeitura tenha tirado o pé do acelerador na operação tapa-buraco. Cerca de 20 pessoas já me procuraram pedindo agilidade neste processo”.

Única mulher no Legislativo, a Missionária Edinalva (PRB) também apontou emprego como a reclamação mais recorrente. “O campeão de pedidos foi empregos. Todos os dias me procuram atrás de serviço e cesta básica. Outro caso recorrente é a procura de mães por vagas em creches”.

O vereador Rodrigo Beleza (SD) afirmou que a procura por emprego tem sido tanta que ele resolveu fazer uma indicação para tentar reverter a situação. “Eu sugeri por meio de indicação que a empresa Vikstar, visto que está instalada na cidade, priorize a população de Votuporanga nas contratações”. Outra questão apontada pelo parlamentar foi referente a limpeza de praças e vias públicas da cidade.

Para o vereador Walter José dos Santos, o Wartão, duas reivindicações foram mais pedidas neste primeiro mês de mandato: operação tapa-buraco e limpeza de praças. “Os moradores do bairro Comerciários são os que mais reivindicam as duas questões. Precisa ser feito um trabalho em todo o bairro”, afirmou o vereador.

O vereador Hery Kattwinkel também destacou os mesmos problemas. Ele conta que de quase 100 atendimentos realizados em janeiro, 50% foram sobre mato alto em praças e buracos nas vias públicas. “Esses problemas tem deixado a desejar em Votuporanga. O que temos feito agora é a oficialização desses pedidos da população. Estamos nos empenhando para que os problemas sejam resolvidos neste ano”, afirmou o vereador.

Para o vereador Vilmar Ferreira da Silva, o Vilmar da Farmácia, as principais reclamações são sobre mato alto em praças e buracos nas vias públicas de Votuporanga. “Cada pessoa que entra na farmácia fala sobre mato alto e buracos em diversos lugares da cidade. É o que a população mais tem falado neste primeiro mês”, disse.