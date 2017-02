O parlamentar apresentou uma indicação na 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, na noite de anteontem

publicado em 01/02/2017

O vereador Rodrigo Beleza (SD) encaminhou pedido à Vikstar

Com a alta necessidade de empregos, o vereador Rodrigo Antonio Barros Vieira da Silva, o Rodrigo Beleza (SD), quer que a empresa Vikstar Contact Center contrate mais pessoas de Votuporanga. O parlamentar apresentou uma indicação na 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, na noite de anteontem.

Rodrigo enviou o pedido, solicitando que em suas contratações a empresa dê prioridade aos munícipes de Votuporanga. Em sua justificativa, ele observa que cabe aos vereadores apresentar sugestões junto às empresas parceiras do poder público, que visem trazer melhorias à comunidade em todos os aspectos.

Na opinião do legislador, a medida se justifica pelos fatos dos incentivos tributários dados pelo Poder Público Municipal, “aliado ao fato de que este órgão está pagando o aluguel do prédio onde a empresa está instalada”. “Apresentamos a indicação no sentido de que seja oficiada à empresa Vikstar para que atenda a solicitação acima exposta”, explicou.

Para Rodrigo, a empresa deveria contar com 90% de funcionários de Votuporanga, uma vez que a grande a procura por emprego na cidade. “Pessoas disseram que foram lá, levaram o currículo, fizeram entrevista, mas muitas vezes estão pegando pessoas de fora e não estão dando preferência.