publicado em 04/02/2017

Secretária da Saúde, Márcia Reina, apresentou os dados

Foi realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretária da Saúde, na manhã de ontem, um encontro para a apresentação da situação epidemiológica da Dengue, Febre Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela no município.

Segundo os dados do mês de janeiro, foram notificados 61 casos de dengue na cidade e dois casos positivos da doença. A febre chikunkunya teve três suspeitas neste ano. O município registrou até o momento um caso positivo de Zika Vírus. A febre amarela é a única doença que não tem nenhum registro na cidade.

Segundo a secretária da Saúde, Márcia Reina, o objetivo do encontro foi partilhar com a população a ação de controle das doenças para reduzir os números de criadouros, e assim evitar a presença do mosquito transmissor na cidade. “Os dados até o momento estão positivos em relação ao ano passado. Porém, não é o suficiente para deixarmos de trabalhar o controle do vetor responsável pelas doenças”, afirmou.

A secretária ainda ressaltou que a população deve ser consciente em relação às doenças e que o trabalho em conjunto com os agentes é de grande importância. “O trabalho só vai ser concretizado e mantido de forma favorável se nós contarmos com a população atuando de forma intensa na vigilância do dia a dia das residências e terrenos” disse.

O evento contou com lideranças da cidade para a parceria de controle do mosquito transmissor das doenças, o Aedes Egypti.





Mutirão

Para o controle das doenças, a Prefeitura começou em janeiro o Mutirão “Todos Contra o Aedes”, uma ação do governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde. As visitas e orientações ocorrem quinzenalmente aos sábados, e nas primeiras ações do ano já percorreram mais de 5 mil imóveis, entre casas, estabelecimentos e terrenos baldios. Aproximadamente 100 funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, entre supervisores, agentes de saúde e de endemias estão empenhados nesta força-tarefa. O Mutirão será realizado até o mês de abril com a previsão de contemplar todos os bairros da cidade.